2019-04-04T10:32:42+03:00
Происшествия

В Рязани на «зебре» сбили ребенка

Мальчик в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 3 апреля, около 17:45 на Касимовском шоссе Рязани сбили ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

10-летний мальчик, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил ВАЗ-2112. За рулем авто был 29-летний мужчина. В результате школьник получил травмы и отправлен в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых один человек погиб. Смертельная авария, напомним, произошла ночью на дороге Рязань-Михайлов. Травмы за минувшие сутки получили 6 человек.

Кроме этого в регионе произошло 27 аварий, в которых пострадали лишь автомобили. Инспекторы выявили 8 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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