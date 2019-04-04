2019-04-04T10:16:44+03:00
Происшествия

Ночью на рязанской дороге погиб мужчина

Его Нива улетела в кювет и перевернулась
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 3 апреля, примерно в 23:35 в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на дороге, ведущей в Михайлов.

53-летний рязанец на автомобиле Chevrolet NIVA врезался в легковушку Great Wall, за рулем которой был 38-летний житель Рязанского района.

От удара отечественный автомобиль отбросило в кювет – здесь машина опрокинулась. Водитель Нивы получил травмы, от которых скончался на месте аварии.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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