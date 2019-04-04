На противопаводковые работы в Сасовском районе потратят почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-04T09:11:51+03:00

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У села Чубарово Сасовского района пройдут противопаводковые работы. Заявку на поиск подрядчика опубликовало управление мелиорации земель и хозяйственного водоснабжения по Рязанской области.

Согласно аукционной документации, до 5 октября 2019 года на гидротехническом сооружении пруда на реке Сенка рабочие очистят каналы от заиления, разравняют кавальеры (отвалы), отремонтируют аванкамеру входной части водосбросного сооружения, обустроят дамбы и др.

На эти цели заказчик готов потратить более 927 тысячи рублей. Деньги направят в качестве субсидии на работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями или природными явлениями. В том числе на проведение противопаводковых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU