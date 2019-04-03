Летом отремонтируют участки дорог на 10 улицах Рязани

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-03T17:56:39+03:00

Причем повезло не только центральным

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По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани и Рязанском районе в этом сезоне к нормативу приведут более 20 объектов, сообщает региональный минтранс.

В облцентре это участки дорог на улицах Грибоедова, Гагарина, Спортивной, Весенней, Либкнехта, Чкалова, Связи, Высоковольтной, Подгорной и на Московское шоссе.

Кроме этого чинить будут дороги Спас-Клепики – Рязань, Кораблино – Юрасово и улицу Весеннюю в селе Дядьково. Общая стоимость работ – свыше 700 млн. рублей.

В Рязани в местах концентрации ДТП установят дорожные знаки повышенной информативности, нанесут разметку износостойкими материалами и шумовыми полосами, оборудуют искусственные неровности и поставят металлические перильные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU