Предпринимателей из Смоленска заинтересовала продукция рязанских заключенных

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-03T17:04:45+03:00

Областное управление ФСИН провело переговоры и договорилось о взаимовыгодном сотрудничестве с делегацией деловых кругов

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Представители бизнес-сообщества Смоленской области заинтересовались продукцией рязанских заключенных, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Как отметили в ведомстве, предпринимателей привлекли такие направления, как изготовление автомобильных колодок, оборудования для инвалидов, а также продукция цеха порошковой покраски.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время исправительные учреждения Рязанской области имеют 9 599 кв. метров свободных площадей. Любые сторонние организации могут организовать на них швейное производство, металлообработку, изготовление изделий из древесины и другие виды деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU