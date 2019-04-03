Рязанец спас кота с помощью экскаватора

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-03T16:41:45+03:00

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В Шацке благополучно прошла операция по спасению кота, сообщает издательство «Пресса». Тревогу подняла жительница райцентра Валентина, которая позвонила в администрацию города и попросила о помощи. Но не для себя. Спасти женщина хотела кота, забравшегося на самую макушку высокого дерева, стоящего рядом с многоэтажкой.

Подняться то кот поднялся, а вот вниз – ни в какую. На спуск у него сил не хватило, зато на то, чтобы орать на всю округу, энергии было хоть отбавляй. Вот и разрывалось сердце несчастной Валентины. Вместе с ушными перепонками.

На просьбу главы города отозвался предприниматель Олег Зенкин. На своем экскаваторе он подъехал к дереву и поднял ковш, подведя его поближе к ветке, на которой сидел не состоявшийся котоорел.

Четвероногий, видимо, понял, что другого такого шанса не будет, и рискнул – прыгнул прямиком в ковш. После спуска на землю он выскочил из конструкции и дал деру. Скорее всего – не местный, с другого двора, решили спаситель и обитатели многоэтажки.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU