В центре Рязани снесут два старых дома – за счет жильцов
Администрация Рязани опубликовала постановление, которым два дома областного центра признаются аварийными и подлежащими сносу.
Из-за «физического износа в процессе эксплуатации» эта участь ждет дом 32 по улице Вокзальной и дом 20 на улице Чапаева. Теперь жильцы должны до 1 марта 2027 года за свой счет снести дома.
Что касается переезда, то согласно опубликованному документу собственников жилья «учтут при формировании адресной муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». В переводе это означает: особо не надейтесь.
Дело в том, что до 2025 программа уже сформирована, и менять ее не будут – она утверждена на федеральном уровне. В списке всего 8 ветхих домов Рязани, при том, что в городе их гораздо больше – даже по документам, не говоря уже о фактической, но не признанной аварийности. Так что ближайшие восемь лет эти домики точно простоят.
Кстати, один из них горожанам хорошо известен, но слава его печальна: летней ночью 2010 года в дом 32 на Вокзальной влетел Mercedes. Водитель несся из ночного клуба Angels в сторону Первомайки, на повороте не справился с управлением и врезался прямо в дом, проломив стену. Юная пассажирка погибла на месте.
Дом 32 на Вокзальной. Фото: Яндекс.Карты.
ИСТОЧНИК KP.RU