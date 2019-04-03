В центре Рязани снесут два старых дома – за счет жильцов

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-03T15:18:00+03:00

Но случится это, судя по всему, не скоро

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Администрация Рязани опубликовала постановление, которым два дома областного центра признаются аварийными и подлежащими сносу.

Из-за «физического износа в процессе эксплуатации» эта участь ждет дом 32 по улице Вокзальной и дом 20 на улице Чапаева. Теперь жильцы должны до 1 марта 2027 года за свой счет снести дома.

Что касается переезда, то согласно опубликованному документу собственников жилья «учтут при формировании адресной муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». В переводе это означает: особо не надейтесь.

Дело в том, что до 2025 программа уже сформирована, и менять ее не будут – она утверждена на федеральном уровне. В списке всего 8 ветхих домов Рязани, при том, что в городе их гораздо больше – даже по документам, не говоря уже о фактической, но не признанной аварийности. Так что ближайшие восемь лет эти домики точно простоят.

Кстати, один из них горожанам хорошо известен, но слава его печальна: летней ночью 2010 года в дом 32 на Вокзальной влетел Mercedes. Водитель несся из ночного клуба Angels в сторону Первомайки, на повороте не справился с управлением и врезался прямо в дом, проломив стену. Юная пассажирка погибла на месте.

Дом 32 на Вокзальной. Фото: Яндекс.Карты.

ИСТОЧНИК KP.RU