Врачи спасли рязанца, у которого через нос вытекала спинномозговая жидкость

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-03T15:37:26+03:00

Несколько лет назад мужчина получил серьезную травму головы, а последствия обнаружились только сейчас

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Врачи двух рязанских больниц объединились, чтобы спасти пациента от последствий серьезной черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, рязанец получил черепно-мозговую травму несколько лет назад. Она и стала причиной обращения к врачу. Когда мужчина поступил в ОКБ, врачи установили, что диагноз требует срочной операции.

— Для диагностики мы использовали компьютерный томограф, — рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ Андрей Косолапов. — В результате обнаружили у пациента дефект лотерального кармана носовой пазухи. Другими словами, из-за травмы у мужчины внутри черепа появилось отверстие. Из него через нос вытекала спинномозговая жидкость.

Чтобы помочь пациенту, требовалась помощь нейрохирурга и оториноларинголога. Совместно с Андреем Косолаповым в операционной бригаде работал хирург ЛОР отделения клинической больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников. Во время операции врачи через нос с помощью эндоскопа и других инструментов подошли к отверстию и закрыли его специальным лоскутом.

Операцию провели без разрезов, что дало возможность скорейшего восстановления для пациента. Сейчас его здоровье вне опасности, мужчину выписали, но врачи продолжают наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU