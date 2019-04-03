2019-04-03T14:13:32+03:00
Общество

Аркадий Фомин обратился в рязанское МВД с просьбой проверить детскую площадку на Новоселов

Спикер областной Думы просит проверить факт нарушения при строительстве
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин написал обращение на имя начальника регионального УМВД Сергея Лебедева с просьбой проверить факт нарушения при строительстве детской площадки на улице Новоселов. Об этом спикер областного парламента сообщил на своей странице в Instagram.

Фомин указал, что в одном из рязанских СМИ приводятся факты, связанные с нарушением при строительстве, а также указывается, что были нанесены телесные повреждения активисту инициативной группы Александру Федотьеву.

«По вопросу нарушений при строительстве детской площадки в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" по адресу: Рязань, улица Новоселов, дома №№32 и 34 прошу вас провести проверку», — говорится в сообщении председателя облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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