Аркадий Фомин обратился в рязанское МВД с просьбой проверить детскую площадку на Новоселов
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин написал обращение на имя начальника регионального УМВД Сергея Лебедева с просьбой проверить факт нарушения при строительстве детской площадки на улице Новоселов. Об этом спикер областного парламента сообщил на своей странице в Instagram.
Фомин указал, что в одном из рязанских СМИ приводятся факты, связанные с нарушением при строительстве, а также указывается, что были нанесены телесные повреждения активисту инициативной группы Александру Федотьеву.
«По вопросу нарушений при строительстве детской площадки в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" по адресу: Рязань, улица Новоселов, дома №№32 и 34 прошу вас провести проверку», — говорится в сообщении председателя облдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU