В Рязани столкнулись грузовик и машина скорой помощи
Пострадала женщина
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3 апреля на Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись грузовик Hyundai и машина скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, произошло это в 10.55.
В результате аварии пострадала женщина из салона скорой, однако была ли это пациентка, не сообщается. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.
- На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются, - добавили стражи порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU