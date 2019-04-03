2019-04-03T13:39:07+03:00
Происшествия

В Рязани столкнулись грузовик и машина скорой помощи

Пострадала женщина
Антон КОНОВАЛОВ
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3 апреля на Куйбышевском шоссе в Рязани столкнулись грузовик Hyundai и машина скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, произошло это в 10.55.

В результате аварии пострадала женщина из салона скорой, однако была ли это пациентка, не сообщается. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются, - добавили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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