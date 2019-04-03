В рязанском Cafeshop 108 пройдет бесплатный обед

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-03T13:28:07+03:00

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7 апреля в рязанском арт-кафе «Cafeshop 108» на улице Свободы, 35 пройдет день благотворительности . Музыканты хотят помочь пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим, накормив их вегетарианской едой.

По словам организаторов, идея возникла, когда один из них увидел, как старушка в очереди в магазине искала деньги на хлеб. Акцию хотят сделать не разовой, но насколько часто ее будут проводить – пока неизвестно. Помочь с организацией благотворительной акции может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU