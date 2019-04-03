Суд продлил задержание ректору РГУ Андрею Минаеву (фото+видео)
3 апреля Советский районный суд по ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения ректору РГУ имени С. Есенина Андрею Минаеву.
В своем ходатайстве следователь по особо важным делам Константин Горбачев отметил, что руководитель вуза может скрыться от предварительного следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказывать давление на свидетелей. И попросил суд продлить задержание.
Кстати, по словам следователя, Андрей Минаев отказался от дачи показаний – это право дает статья 51 Конституции РФ. То есть сотрудничать со следствием ректор, видимо, не намерен.
В изоляторе ректор находится с 1 апреля. Фото: Александр Ефанов.
Против продления задержания не возражали ни адвокат Минаева, ни сам руководитель вуза. Прокурор, разумеется, ходатайство следователя поддержал.
Суд в итоге продлил задержание на 72 часа. Решение об избрании меры пресечения отложили до пятницы, 5 апреля.
Напомним, Андрея Минаева и проректора вуза Елену Кирьянову задержали 1 апреля. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а ректора еще и в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности>>>
В качестве свидетелей по делу проходят и.о. заведующего кафедрой политологии Павел Кричинский и декан факультета экономики Владимир Отто.
Против ходатайства следователя о продлении задержания Минаев не возражал. Фото: Александр Ефанов.
Ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева ведут в зал суда.
ИСТОЧНИК KP.RU