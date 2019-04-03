Суд продлил задержание ректору РГУ Андрею Минаеву (фото+видео)

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-03T13:39:22+03:00

Сам руководитель вуза против такого решения не возражал

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3 апреля Советский районный суд по ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения ректору РГУ имени С. Есенина Андрею Минаеву.

В своем ходатайстве следователь по особо важным делам Константин Горбачев отметил, что руководитель вуза может скрыться от предварительного следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказывать давление на свидетелей. И попросил суд продлить задержание.

Кстати, по словам следователя, Андрей Минаев отказался от дачи показаний – это право дает статья 51 Конституции РФ. То есть сотрудничать со следствием ректор, видимо, не намерен.

В изоляторе ректор находится с 1 апреля. Фото: Александр Ефанов.

Против продления задержания не возражали ни адвокат Минаева, ни сам руководитель вуза. Прокурор, разумеется, ходатайство следователя поддержал.

Суд в итоге продлил задержание на 72 часа. Решение об избрании меры пресечения отложили до пятницы, 5 апреля.

Напомним, Андрея Минаева и проректора вуза Елену Кирьянову задержали 1 апреля. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а ректора еще и в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности>>>

В качестве свидетелей по делу проходят и.о. заведующего кафедрой политологии Павел Кричинский и декан факультета экономики Владимир Отто.

Против ходатайства следователя о продлении задержания Минаев не возражал. Фото: Александр Ефанов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/700946" frameborder="0"></iframe> Ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева ведут в зал суда.

ИСТОЧНИК KP.RU