Рязанка вывела из ипотечного фонда огромную сумму

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-03T11:36:52+03:00

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Полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере ипотечного кредитования. Установлено, что с 2014 по 2015 год 47-летняя жительница Ряжска при помощи своих родственников и знакомых, предварительно снабдив их фальшивыми документами о доходах, вывела из одного из фондов 7 миллионов 100 тысяч рублей. В схеме участвовали как минимум 15 человек.

- Женщина каждый раз обещала, что позже она вернет необходимые средства в фонд. Но деньги по этим кредитам возвращены так и не были, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По итогам расследования уголовное дело было направлено в прокуратуру, а позже поступило для рассмотрения в Железнодорожный суд Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU