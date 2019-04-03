В Советский суд Рязани поступило ходатайство об аресте ректора РГУ

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-03T11:27:31+03:00

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3 апреля в Советский районный суд Рязани поступило ходатайство следователя по особо важным делам Московского МСО СУ СКР по Рязанской области Горбачева. Он просит заключить под стражу ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, что Минаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.4 ст.159 УК РФ. 3 апреля в 11.30 начнется судебное заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU