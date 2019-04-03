В Рязанской области осудили «черного» газовика

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-03T11:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ряжском районном суде 2 апреля огласили приговора по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи природного газа. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Четыре года назад житель Ряжска сделал незаконную «врезку» в газопровод и голубое топливо с этого момента стало для него бесплатным. В ходе следствия установлено, что мужчина похитил более 4 тысяч кубометров и нанес материальный ущерб ресурсоснабжающей организации на сумму 21164,76 рублей.

Ряжский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU