2019-04-03T10:30:08+03:00
Происшествия

В Рязанской области Mercedes вылетел с дороги – пострадали два человека

Дорожное происшествие произошло на трассе в Пронском районе - фото
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Днем 2 апреля в Пронском районе 40-летний рязанец за рулем автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате происшествия водитель и 35-летний пассажир иномарки травмированы, а машина получила серьезные механические повреждения.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили различные травмы.

Инспекторы ДПС выявили 4 737 нарушений правил дорожного движения и задержали пять пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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