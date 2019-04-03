В Рязанской области Mercedes вылетел с дороги – пострадали два человека
Днем 2 апреля в Пронском районе 40-летний рязанец за рулем автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате происшествия водитель и 35-летний пассажир иномарки травмированы, а машина получила серьезные механические повреждения.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили различные травмы.
Инспекторы ДПС выявили 4 737 нарушений правил дорожного движения и задержали пять пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU