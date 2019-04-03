Отделы МРЭО на улице Солнечной в Рязани меняют график работы

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-03T10:53:44+03:00

Зарегистрировавшись через портал госуслуг можно сэкономить 30%

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Управление ГИБДД по Рязанской области сообщило об изменении графика работы МРЭО, расположенных на улице Солнечной (д.1 и д.1, ст.1а).

С 7 апреля экзаменационное и регистрационное подразделения Госавтоинспекции будут принимать посетителей так:

– понедельник: выходной;

– вторник – пятница: 9:00 - 18:00 (обед: 13:00 - 14:00);

– суббота: 8:00 - 17:00 (обед: 13:00 - 14:00);

– воскресенье: 9:00 - 18:00 (обед: 13:00 - 14:00).

В воскресенье принимают только тех, кто подал заявку через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru.

Напоминаем, что воспользовавшись Единым порталом госуслуг, вы экономите – скидка на оплату государственной пошлины составит 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU