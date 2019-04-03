Отделы МРЭО на улице Солнечной в Рязани меняют график работы
Управление ГИБДД по Рязанской области сообщило об изменении графика работы МРЭО, расположенных на улице Солнечной (д.1 и д.1, ст.1а).
С 7 апреля экзаменационное и регистрационное подразделения Госавтоинспекции будут принимать посетителей так:
– понедельник: выходной;
– вторник – пятница: 9:00 - 18:00 (обед: 13:00 - 14:00);
– суббота: 8:00 - 17:00 (обед: 13:00 - 14:00);
– воскресенье: 9:00 - 18:00 (обед: 13:00 - 14:00).
В воскресенье принимают только тех, кто подал заявку через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru.
Напоминаем, что воспользовавшись Единым порталом госуслуг, вы экономите – скидка на оплату государственной пошлины составит 30%.
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ИСТОЧНИК KP.RU