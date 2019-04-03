В Рязанской области стартовала подписная кампания на второе полугодие

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-03T09:47:15+03:00

Ряд изданий можно выписать со скидкой, в том числе «Комсомолку»

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С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделениях страны, а также на сайте podpiska.pochta.ru рязанцы могут подписаться на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года.

В период основной подписной кампании Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных.

Есть и скидки. Они предоставляются подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России – это более 2500 наименований, в том числе в Рязанской области – газета «Комсомольская правда».

Кроме того, можно получить скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств.

Напомним, что на сайте и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU