Момент ДТП с врезавшимся в дом такси и «Газелью» в центре Рязани попал на видео
Полиция предварительную версию случившегося пока не озвучила
Фото: vk.com/voditelrzn62 (Константин Дулькевич)
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В сообществе «Подслушано у водителей в Рязани» появился фрагмент записи с видеорегистратора одного из подписчиков, на котором запечатлен момент ДТП на перекрестке улиц Маяковского, Сенной и Первомайского проспекта. Напомним, авария случилась 2 апреля, в ней пострадал водитель такси – автомобиля Renault Logan.
На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль при повороте налево (с Сенной к площади Ленина) сталкивается с «Газелью», а затем, почти остановившись, внезапно ускоряется и врезается в стену дома.
Полиция предварительную версию случившегося пока не озвучила.
ДТП на площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU