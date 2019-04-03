Рязанец взыскал с потребительского кооператива около полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-03T08:59:46+03:00

Мужчина вложил свои деньги в «Капитал Инвест», но когда срок возврата прошел – сбережения получить обратно не смог

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Советский районный суд вынес решение о взыскании денег по договору передачи личных сбережений, сообщает пресс-служба райсуда.

Рязанец обратилась в суд с иском о взыскании денег по договору передачи личных сбережений. Кроме того, истец требовал вернуть ему все проценты по договору, за пользование чужими деньгами и судебные расходы. Мотивировал гражданин свои требования тем, что срок возврата денег наступил 20 декабря 2018 года, но офис кооператива оказался закрыт, а письменная претензия осталась без ответа.

Во время рассмотрения дела суд установил, что находящийся в Рязани потребительский кооператив исключен из членов саморегулируемой организации «Содействие». Согласно протоколу №41 причиной исключения стали несоблюдение условий членства и затруднительный контроль за его деятельностью.

Так как срок возврата денег по договору истек, а их не вернули, суд признал требования истца законными.

В пользу истца взысканы:

- по договору передачи личных сбережений — 442 439 рублей;

- проценты по договору — 11 151 рублей;

- проценты за пользование чужими деньгами — 5 778 рублей;

- судебные расходы на уплату государственной пошлины — 7 794 рублей.

Отметим, что согласно данным СРО «Содействие», членом саморегулируемой организации из Рязани был КПК «Капитал Инвест Рязань». Членство прекращено 13 декабря 2018 года.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU