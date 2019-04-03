В Рязани состоится суд над 15 наркоторговцами

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-03T08:55:47+03:00

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В Октябрьском районном суде Рязани рассмотрят уголовное дело объемом 62 тома, обвиняемыми по которому проходят 15 человек. Все они, как выяснилось в ходе расследования, участвовали в работе межрегионального подпольного магазина по торговле синтетическими наркотиками.

Пресс-служба местного УМВД сообщает, что жители Рязанской и Московской областей не были знакомы друг с другом и общались с соблюдением мер конспирации. Во время обысков полицейские обнаружили при них, в их жилищах, автомобилях, а также в уже сделанных закладках почти 2 килограмма сильнодействующего вещества. Задержания прошли при поддержке отряда специального назначения «Гром», все задержанные заключены под стражу.

Тем, кто скоро окажется на скамье подсудимых, вменяют участие в преступном сообществе, незаконный сбыт наркотиков и отмывание денег, полученных преступным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU