На трассе в Пронском районе микроавтобус насмерть сбил беременную лосиху

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-02T19:52:00+03:00

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В ночь на 1 апреля на трассе за селом Елшино Пронского района микроавтобус Fiat сбил беременную лосиху, сообщает издательство «Пресса». По предварительным данным, животное вышло на автодорогу и попало под колеса автомобиля.

— Через два месяца лосиха должна была стать мамой, – сообщил главный ветеринарный врач района Виктор Жариков, осмотрев труп животного.

По словам старшего инспектора отдела госконтроля за животным миром областного минприроды Сергея Чернухина, возле Елшина у лосей основной переход через дорогу. Здесь часто водители видят лосей с лосятами, переходящих через дорогу целыми семьями. Это уже не первый случай, когда животные погибают под колесами автомобилей.

Труп животного отправили на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU