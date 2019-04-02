На трассе в Пронском районе микроавтобус насмерть сбил беременную лосиху
В ночь на 1 апреля на трассе за селом Елшино Пронского района микроавтобус Fiat сбил беременную лосиху, сообщает издательство «Пресса». По предварительным данным, животное вышло на автодорогу и попало под колеса автомобиля.
— Через два месяца лосиха должна была стать мамой, – сообщил главный ветеринарный врач района Виктор Жариков, осмотрев труп животного.
По словам старшего инспектора отдела госконтроля за животным миром областного минприроды Сергея Чернухина, возле Елшина у лосей основной переход через дорогу. Здесь часто водители видят лосей с лосятами, переходящих через дорогу целыми семьями. Это уже не первый случай, когда животные погибают под колесами автомобилей.
Труп животного отправили на утилизацию.
ИСТОЧНИК KP.RU