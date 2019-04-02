2019-04-02T17:29:36+03:00
Общество

На рязанской сцене пройдет спектакль с участием Татьяны Васильевой и Георгия Мартиросяна

Представление с блистательным актерским составом состоится через две недели
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16 апреля в Рязанской филармонии состоится спектакль «Палата бизнес-класса». Актерский состав по-настоящему блистателен: Народный артист России Семен Стругачев, Народная артистка России Татьяна Васильева, Заслуженный артист России Георгий Мартиросян, а также Маргарита Алешина, Дмитрий Аверин и Вера Бенескриптова смогут поднять настроение даже в самый хмурый день.

– Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и провернет ее, несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо! В итоге – полный хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями действа! Эта лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту – ни зрителям, ни актерам. События в ней развиваются с головокружительной быстротой, а нелепость и узнаваемость ситуаций заставит не только смеяться, но и задуматься, – говорится в сообщении организаторов.

Начало в 19.00. Подробности и билеты тут.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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