2019-04-02T17:17:46+03:00
Происшествия

Из окна многоэтажки в Рязани выпала и насмерть разбилась девушка-подросток

По факту обнаружения трупа проводится проверка
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2 апреля около 14:00 на улице Новоселов из окна многоэтажного дома выпала девушка 2002 года рождения. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что несовершеннолетняя разбилась насмерть, упав на крышу супермаркета «Магнит».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области. Им предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Рассматриваются все версии происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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