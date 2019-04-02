17-летняя рязанка выиграла Кубок Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-02T17:02:51+03:00

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Кубок Европы по дзюдо среди кадетов (2002-2004 г.р.), в котором приняли участие 325 дзюдоистов из двадцати стран, завершился в Туле. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В весовой категории до 44 кг (17 участниц) на татами вышла 17-летняя Марина Воробьева. На пути к финалу рязанская дзюдоистка победила трижды. В 1/8 финала над белоруской Ангелиной Стригун (за 1 минуту 18 секунд), в четвертьфинале над соотечественницей Татьяной Жданкиной (за 2 минуты 25 секунд) и в полуфинале над чешкой Терезой Боднаровой удержанием за 2 минуты 32 секунды. Финал продлился все 4 минуты. Одного броска, оцененного судьями как ваза-ари (7 очков), заработанного Мариной Воробьевой в схватке с итальянкой Азией Аванзато, хватило ей для победы.

ИСТОЧНИК KP.RU