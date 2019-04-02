В Рязанской области педофил надругался над 10-летней девочкой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-02T16:08:13+03:00

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Следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего рязанца, подозреваемого в надругательстве над десятилетней девочкой, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в начале февраля этого года мужчина, оставшись ночевать в гостях у знакомых, «посягнул на половую неприкосновенность» малолетней дочери хозяев дома. Подозреваемый использовал беспомощное состояние девочки, которая в силу возраста не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий.

В настоящее время мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU