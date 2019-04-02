В Рязанской области педофил надругался над 10-летней девочкой
Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый взят под стражу
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Следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего рязанца, подозреваемого в надругательстве над десятилетней девочкой, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в начале февраля этого года мужчина, оставшись ночевать в гостях у знакомых, «посягнул на половую неприкосновенность» малолетней дочери хозяев дома. Подозреваемый использовал беспомощное состояние девочки, которая в силу возраста не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий.
В настоящее время мужчина взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU