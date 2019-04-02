На обочине рязанской дороги нашли закрытый чемодан с щенками и собакой
В деревне Вишневка Дядьковского поселения Рязанского района на обочине дороги нашли закрытый чемодан с собакой и четырьмя щенками, сообщает ГТРК «Ока». По словам очевидцев, чемодан на дорогу выбросил неизвестный мужчина, проезжавший через деревню на автомобиле.
Животных приютила местная жительница Галина Фролова, которая уже разместила в интернете объявление о поиске новых хозяев.
– Может быть, мы найдем им дом. Если нет, придется отвозить в приют, – рассказала женщина.
Напомним, еще более ужасающий случай произошел минувшей зимой: в начале декабря кто-то выбросил 24 щенка прямо в лесу. Нашел скулящую на метели братию местный умелец Роман Афонькин, воскресным утром приехавший в лес за сырьем для своих изделий. Тогда «Операция Морозко» заняла неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU