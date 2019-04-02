Юные экскурсоводы покажут Рязань гостям «Форума древних городов»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-02T15:27:52+03:00

Авторы программы Юрий Сарычев и Владимир Денисов рассказали о том, что ждет ребят в рамках обучения. Фото: Константин МОГИЛИН

В регионе начала работу школа гидов и волонтерский отряд

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В Рязанской области начали работать школа экскурсоводов и волонтерский отряд «Юный экскурсовод», об этом рассказали авторы программы на пресс-конференции, состоявшейся 2 апреля.

По словам руководителя отряда Юрия Сарычева, с 18 по 24 марта на турбазе «Серебряные пруды» прошел лагерь-семинар для будущих гидов:

- Под руководством педагогов и экспертов ребята погрузились в профессию историка-экскурсовода, посетили мастер-классы ведущих актеров, археологов, историков, а также поделились собственными проектами экскурсий и квестов по краеведению.

А уже с апреля начнутся регулярные занятия в школе юных гидов. Они пройдут на базе Горьковской библиотеки, Рязанского кремля и информационно-аналитического центра Рязанской области.

- Учредителями проекта выступили региональные министерства образования и молодежной политики и культуры и туризма, поэтому обучение для ребят идет на безвозмездной основе. Необходимо это, в первую очередь, для того чтобы воспитать качественно новое поколение экскурсоводов, - рассказал руководитель проекта Владимир Денисов.

Первыми увидеть мастерство юных гидов смогут гости и участники «Форума древних городов», который в этом году пройдет с 14 по 18 августа и будет посвящен Году театра.

В конце марта прошел лагерь-семинар для будущих гидов.Фото: Константин МОГИЛИН

Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU