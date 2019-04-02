2019-04-02T14:43:46+03:00
Недвижимость

Рязанские чиновники подключились к ситуации с касимовским «Водоканалом»

Осталось только одно предприятие, которое не оплатило долги, но готово сделать это в скором времени
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Отключение важнейших систем водопотребления и водоотведения от электроэнергии в Касимове не планируется, сообщает городская администрация. По словам чиновников, ситуация с МУП «Водоканал» находится на ежедневном контроле.

«Для урегулирования ситуации проведен ряд встреч с участием министерства ТЭК и ЖКХ. На данный момент все предприятия социальной сферы погасили имеющиеся долги по воде. Оставшееся предприятие — МУП «Касимовсервис» — готов оплатить долг, как только получит от «Водоканала» заполненные платежные документы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Касимова исправно оплачивают потребленные ресурсы. Сбор платежей составляет порядка 90%.

Напомним, касимовский «Водоканал» стал частной структурой. Теперь за подачу холодной воды отвечает ООО «Касимовская коммунальная компания». Сам «Водоканал» уже четвертый год проходит процедуру банкротства. Правопреемник предъявляет претензии к муниципальному предприятию «Касимовсервис», ведающему подачей горячей воды и тепла в дома и на предприятия города. Подробности коммунального скандала>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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