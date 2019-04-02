В Рязанской области сократили число получателей компенсаций за капремонт

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-02T14:45:37+03:00

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2 апреля на официальном сайте правительства Рязанской области опубликовано постановление, меняющее действующий порядок предоставления компенсаций взносов за капитальный ремонт.

Напомним, ровно неделю назад региональное правительство отрапортовало о двух нововведениях, касающихся этих льгот.

Во-первых, для получения компенсации больше не нужна справка об отсутствии долгов перед Фондом капремонта.

Во-вторых, получать такую помощь теперь могут престарелые инвалиды 1 и 2 групп, живущие в семьях, состоящих только из пенсионеров и (или) инвалидов тех же групп. В случае если такому рязанцу исполнилось 70 лет, ему будут компенсировать 50% от взноса. Разменявшим девятый десяток – 100%.

Однако в своем информационном сообщении облправительство не указало еще одно нововведение – о нем и стало известно из публикации 2 апреля: компенсацию за капремонт для семей пенсионеров «сдвинули» вслед за увеличением пенсионного возраста.

Раньше в соответствующем документе была прописана компенсация в 50% для людей «пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)». Речь идет о тех, кто живет в семье, состоящей только из пенсионеров (ну, теперь еще и инвалидов).

Эту запись заменили на «возраста, указанного в Федеральном Законе о страховых пенсиях». То есть это «65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины)». При этом переход на такой пенсионный возраст – плавный, вплоть до 2022 года. Компенсации, соответственно, привязаны и к этому переходу.

Напомним, что одинокие неработающие старики 70 лет и старше имеют право на 50-процентное возмещение взносов за капремонт. Те же из них, кому стукнуло 80 лет – на полную компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU