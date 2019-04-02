2019-04-02T12:25:50+03:00
Недвижимость

Из-за ремонта на водопроводе на четырех улицах Рязани отключили воду

Кроме двух десятков жилых домов в зону отключения попал и один детский сад
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В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По сведениям администрации, причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

2 апреля с 09:30 до окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

- улица Магистральная, д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2, д. 13 корп. 3, д. 14 корп. 1, д. 16 корп. 1.

С 10:00 до 11:30 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Загородная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 6 (д/сад №161), д. 8, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 22 корп. 4, д. 22 корп. 5, д. 22а;

- улица Попова, д. 55;

- улица Полиграфистов, д. 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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