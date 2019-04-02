Пьяный водитель в Рязанской области сбил женщину на обочине

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-02T12:22:21+03:00

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Летом 2018-го в Спасском районе местный житель на своем автомобиле сбил женщину, которая шла по обочине, нанеся ее здоровью тяжкий вред. 29 марта нерадивому водителю вынесли приговор.

Как сообщает пресс-служба суда, совершивший ДТП мужчина сел за руль пьяным. При этом свою вину он до сих пор не признает и утверждает, что женщина сама неожиданно оказалась на дороге.

С учетом этих обстоятельств подсудимого приговорили к 3 годам заключения в колонии-поселении плюс на такой же срок лишили права садиться за руль. Помимо уголовного наказания ранее было вынесено административное – 15 тысяч рублей штрафа с лишением прав.

ИСТОЧНИК KP.RU