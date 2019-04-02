2019-04-02T12:02:38+03:00
Происшествия

На трассе в Рязанской области грузовик насмерть сбил женщину и скрылся

В Михайловском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие
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Жительница Михайлова шла по дороге и попала под колеса грузовика.Жительница Михайлова шла по дороге и попала под колеса грузовика.
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Поздно вечером 1 апреля в Михайловском районе грузовой автомобиль сбил 49-летнюю местную жительницу Михайлова, которая шла по проезжей части, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончалась.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, приняты меры для розыска автомобиля и водителя.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.

Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией, звоните по телефону: (49130) 2-13-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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