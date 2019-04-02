На трассе в Рязанской области грузовик насмерть сбил женщину и скрылся
Поздно вечером 1 апреля в Михайловском районе грузовой автомобиль сбил 49-летнюю местную жительницу Михайлова, которая шла по проезжей части, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончалась.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, приняты меры для розыска автомобиля и водителя.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.
Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады медиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU