В рязанской ОДКБ спасли детородную функцию девочке-подростку

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-02T11:43:55+03:00

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В рязанской детской клинической больнице девочке-подростку помогли сохранить детородную функцию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В хирургическом отделении впервые провели диагностическую лапароскопию у 12-летней девочке с перекрутом кисты яичника. Она поступила в больницу с острой болью в животе и рвотой. УЗИ-исследование оказалось низко информативным и не показало полной картины заболевания, поэтому врачи провели малоинвазивное вмешательство для диагностики. Чтобы поставить диагноз, использовали лапароскоп-инструмент, который позволяет осмотреть внутренние органы через небольшое отверстие.

— Во время лапароскопической диагностики мы обнаружили перекрут, — сообщил заведующий детским хирургическим отделением Роман Попов. — Это патология придатков, которая развивается при перевороте связок, фиксирующих яичник. Поздняя диагностика заболевания отрицательно сказывается на детородной функции. Мы провели деторсию придатков, иными словами, раскручивание.

Экстренная операция позволила сохранить девочке детородную функцию и орган. Операцию провели через небольшие разрезы. Преимущество таких малоинвазивных вмешательств в минимальном травмировании пациентов и быстром восстановлении после операции.

— Диагностическая лапароскопия – один из наиболее информативных методов диагностики, — отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Ранее мы не могли широко использовать этот метод, однако теперь перечень заболеваний расширился. Это стало возможным с появлением в штате хирурга с высшей категорией. В ближайшее время малоинвазивным вмешательствам планируется обучить и молодых хирургов больницы.

На прошлой неделе с помощью лапаросокпических операций помогли еще двум пациентам детской ОКБ. В одном из случаев удалили аппендицит, в другом провели диагностику органов малого таза. Все пациенты уже отправились домой, их состояние не вызывает опасений у врачей.

Напомним, в марте этого года руководство ОДКБ имени Дмитриевой решило расстаться с заведующим отделением Любовью Клиповой. Подробности кадрового скандала >>>

ИСТОЧНИК KP.RU