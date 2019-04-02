Госдума: Рязанская область тормозит «мусорную реформу»
Рязанская область оказалась в списке одиннадцати субъектов РФ, отстающих в присоединении к реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
- Еврейский и Ненецкий автономные округа, Приморье, Краснодарский, Хабаровский и Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская область не заходят в реформу. Мы не видим там объективных причин для этого, - сказал Бурматов.
Парламентарий также сообщил, что информация об отстающих субъектах была передана в Генеральную прокуратуру РФ.
Напомним, в начале марта об этой же проблеме говорил заместитель руководителя минприроды Владимир Логинов. Тогда список аутсайдеров состоял из пятнадцати регионов.
С 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ними теперь могут только региональные операторы. В их задачи входят транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов.
Напомним, в Рязанской области регионального оператора выбрали еще в конце 2018-го, однако договор с компанией «Эко-Пронск», которую общественники причислили к сомнительным, заключили только в середине марта текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU