2019-04-02T13:35:53+03:00
Недвижимость

Госдума: Рязанская область тормозит «мусорную реформу»

Регион входит в число одиннадцати отстающих
Константин МОГИЛИН
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Рязанская область оказалась в списке одиннадцати субъектов РФ, отстающих в присоединении к реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

- Еврейский и Ненецкий автономные округа, Приморье, Краснодарский, Хабаровский и Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская область не заходят в реформу. Мы не видим там объективных причин для этого, - сказал Бурматов.

Парламентарий также сообщил, что информация об отстающих субъектах была передана в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, в начале марта об этой же проблеме говорил заместитель руководителя минприроды Владимир Логинов. Тогда список аутсайдеров состоял из пятнадцати регионов.

С 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ними теперь могут только региональные операторы. В их задачи входят транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов.

Напомним, в Рязанской области регионального оператора выбрали еще в конце 2018-го, однако договор с компанией «Эко-Пронск», которую общественники причислили к сомнительным, заключили только в середине марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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