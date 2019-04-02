2019-04-02T10:58:22+03:00
Общество

Ради сохранения семьи рязанка притворилась беременной

Правда всплыла благодаря местным властям
Мария БЛИНОВА
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В Сараевском районе кипят бразильские страсти – чтобы удержать мужа, жительница одного из сел придумала себе беременность, сообщает издательство «Пресса».

Молодая сельчанка так вошла в роль, что описывала якобы текущую беременность на своей странице в соцсети. Там же рассказала друзьям и о вымышленных тяжелых родах. Позже она говорила, что малыш появился на свет мертвым и медики «маме» его даже не показали.

Как все это время она вводила в заблуждение супруга неизвестно, а правда всплыла благодаря местным властям – сотрудники сельской администрации задали резонный вопрос «где ребенок?». У них возможности для получения информации есть, так и выяснилось, что ни тяжелых родов, ни беременности не было.

Никакого наказания за обман рязанке не грозит – закон она не нарушила. Зато с мужем, по информации местных корреспондентов, все-таки помирилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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