В Рязани открылся еще один детсад для детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-02T10:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани открылся новый детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он находится на улице Касимовское шоссе, д. 57, к.1.

Этот детсад – уже третий филиал ресурсного центра «Шаг за шагом». Первые два расположены на улицах Васильевской и Маяковского.

Здесь родителям с детьми-инвалидами окажут методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. Будут в новом детсаду и коллективные занятия: набирается группа детей с задержкой речевого развития, с расстройствами аутистического спектра.

.

ИСТОЧНИК KP.RU