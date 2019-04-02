В Рязани открылся еще один детсад для детей с ограниченными возможностями здоровья
Набирается группа малышей с задержкой речевого развития, с расстройствами аутистического спектра
Фото: Яндекс.Карты
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В Рязани открылся новый детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Он находится на улице Касимовское шоссе, д. 57, к.1.
Этот детсад – уже третий филиал ресурсного центра «Шаг за шагом». Первые два расположены на улицах Васильевской и Маяковского.
Здесь родителям с детьми-инвалидами окажут методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. Будут в новом детсаду и коллективные занятия: набирается группа детей с задержкой речевого развития, с расстройствами аутистического спектра.
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ИСТОЧНИК KP.RU