В Рязанской области появились клещи

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-02T09:39:33+03:00

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С 11 марта в Рязанской области ведут еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, сообщило региональное Управление Роспотребнадзора в начале апреля. На 29 марта случаев присасывания клещей специалисты не регистрировали.

Тем не менее, рязанцы этих членистоногих уже видели – записи об этом появились в соцсетях в минувшие выходные. Роспотребнадзор напоминает, что клещи встречаются по всей области. Чаще всего на человека они нападают в лесах, лесопарках, дачных поселках, кладбищах и т.д.

Предпринимателям, организующим летние кафе на открытых площадках и базы отдыха специалисты настоятельно рекомендуют расчистить территорию от прошлогодней листвы (там могут быть клещи), провести акарицидные обработки и бороться с дикими грызунами, которые могут переносить клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU