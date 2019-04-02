Вынесен приговор по делу об убийстве в рязанском общежитии

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-02T08:43:27+03:00

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В городе Сасово местного 57-летнего жителя признали виновным в убийстве. Оно произошло 13 декабря 2018 года в общежитии на территории райцентра.

Двое приятелей в компании сожительницы одного из них распивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина попросила прекратить застолье, на что хозяин комнаты ответил ей «грубыми высказываниями». Избранник оскорбленной дамы, дабы не дать ее в обиду, ударил грубияна по лицу. В отместку последний взял со стола кухонный нож и воткнул его в грудь оппонента, от чего тот через мгновение скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, хотя у подсудимого имел место рецидив, за него сыграли явка с повинной и активная помощь следствию. За свое преступление он получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU