В лесах Рязанской области посчитали лосей с вертолета
Авиаучет животных проходил в двух охотхозяйствах Шацкого района
Фото: министерство природопользования Рязанской области.
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Специалисты рязанского минприроды провели авиационные учеты численности лосей в отдельных охотничьих хозяйствах на территории области, сообщает пресс-служба ведомства.
Авиаучеты, проведенные в Вышинском и Илюхинском охотхозяйствах Шацкого района, показали существенную разницу плотности населения лосей. По данным учетов, в Вышинском охотхозяйстве плотность в 3,7 раз ниже, чем в Илюхинском охотхозяйстве.
Результаты авиаучетов будут использоваться для будущего утверждения квот добычи лосей.
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ИСТОЧНИК KP.RU