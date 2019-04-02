В лесах Рязанской области посчитали лосей с вертолета

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-02T08:10:48+03:00

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Специалисты рязанского минприроды провели авиационные учеты численности лосей в отдельных охотничьих хозяйствах на территории области, сообщает пресс-служба ведомства.

Авиаучеты, проведенные в Вышинском и Илюхинском охотхозяйствах Шацкого района, показали существенную разницу плотности населения лосей. По данным учетов, в Вышинском охотхозяйстве плотность в 3,7 раз ниже, чем в Илюхинском охотхозяйстве.

Результаты авиаучетов будут использоваться для будущего утверждения квот добычи лосей.

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ИСТОЧНИК KP.RU