В Рязани представили проекты крытого стадиона и пешеходного маршрута вдоль Лыбеди

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-02T07:54:26+03:00

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1 апреля губернатор Николай Любимов посетил филиал Московского политехнического университета, где презентовали студенческие проекты благоустройства рекреационных территорий, сообщает пресс-служба облправительства.

Студенты представили более десяти разработанных ими проектов, в том числе:

- парковая зона в исторической части Пронска;

- пешеходно-рекреационный маршрут вдоль реки Лыбедь в Рязани;

- крытый стадион в Рязани;

- реконструкция набережной Касимова.

Отмечается, что все проекты уже готовы к реализации и соответствуют тематике региональных и муниципальных программ.

— Надеюсь, что большинство проектов мы сможем реализовать, все зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей, – сказал Любимов. – Главное – студенты представили свои возможности, а они у них очень серьезные. Молодые архитекторы сделали качественную, хорошую работу. Это не просто рисунки, а реальные проекты градостроительной деятельности.

По словам губернатора, городская среда должна становиться более дружелюбной, комфортной и удобной, как для пешеходов, так и для автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU