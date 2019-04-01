Под Рязанью восстановили движение по понтонному мосту через Оку

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-01T19:57:09+03:00

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1 апреля у села Фатьяновка Спасского района открыли движение по понтонному мосту через Оку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, переправа работает в штатном режиме.

Напомним, движение по мосту прекратили чуть больше недели назад, 22 марта, из-за прохождения весеннего половодья. Теперь на территории региона подтопленной остается только одна переправа – низководная у села Шелемишево Скопинского района.

Интересно, что первая сводка о паводковой обстановке в 2018 году появилась лишь 4 апреля, и тогда подтоплены были сразу 10 низководных мостов, а проезд у села Фатьяновка открылся только 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU