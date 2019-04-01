2019-04-01T17:53:27+03:00
Происшествия

По просьбе ФСБ арестован организатор нелегальной миграции в Рязани

Он сам приехал из Узбекистана и не жил по адресу временной регистрации
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани заключен под стражу гражданин Республики Узбекистан, который подозревается в организации незаконной миграции. Такое решение 29 марта принял Советский районный суд по ходатайству следователя областного управления ФСБ России.

Чекисты выяснили, что приезжий, сам не имея постоянной регистрации и не проживая по адресу временной, успел помочь четырем нелегалам. При обысках у него нашли и изъяли множество документов иностранных граждан, штамп МФЦ, другие значимые предметы и бумаги.

Следователь и прокурор считали, что подозреваемый в тяжком преступлении попытается скрыться, и, несмотря на заверения его самого и стороны защиты, суд признал ходатайство обоснованным. Гостю из Средней Азии грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Рязанью восстановили движение по понтонному мосту через Оку
По полису рязанцы могут бесплатно пройти диагностику у диетолога
Ректора рязанского госуниверситета Андрея Минаева задержали и везут в ИВС
Ректора и проректора рязанского госуниверситета подозревают в мошенничестве
В центре Рязани загорелся деревянный дом, определенный под снос
Полиция ищет подозреваемых в поджогах двух жилых домов в Рязанском районе
В Рязани стартовал интернет-опрос о работе губернатора
В Рязанской области утонули два рыбака
Схватка за рязанку стоила одному кавалеру жизни, другому – свободы
В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм
Рязанские УК и ТСЖ оштрафовали еще на миллион рублей
Прио-Внешторгбанк подарил нацпарку «Мещера» гоголятники – домики для уток
В Рязани провалились тестовые испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»
Обвиняемый по делу о рухнувшей глыбе льда на рязанского ребенка отделается штрафом
Три дня на центральных улицах Рязани будут отключать электричество
В Рязани пропала 28-летняя женщина
За три дня рязанские инспекторы поймали 23 пьяных водителя
На улице Семена Середы в Рязани запретят остановку транспорта
За унижение и регулярное избиение сына против рязанца возбудили уголовное дело
На крупном пожаре в Рязанской области сгорели дом и машина
Юная рязанка на иномарке не пропустила «семерку»
Рязанский суд встал на сторону студента и разрешил ему отсрочку от армии
Памятник Ленину в Рязани хотят убирать на время праздников
Итальянский профессор объяснил рязанским хирургам, как делать операции более эффективно
В магазинах и кафе Ряжска нашли массовые нарушении при продаже мяса
За ножевые ранения знакомому рязанец получил условный срок
Известный путешественник Федоров остановился под Рязанью
Против руководителя Рязанского госуниверситета имени Есенина возбудили уголовное дело