По просьбе ФСБ арестован организатор нелегальной миграции в Рязани

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-01T17:53:27+03:00

Он сам приехал из Узбекистана и не жил по адресу временной регистрации

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В Рязани заключен под стражу гражданин Республики Узбекистан, который подозревается в организации незаконной миграции. Такое решение 29 марта принял Советский районный суд по ходатайству следователя областного управления ФСБ России.

Чекисты выяснили, что приезжий, сам не имея постоянной регистрации и не проживая по адресу временной, успел помочь четырем нелегалам. При обысках у него нашли и изъяли множество документов иностранных граждан, штамп МФЦ, другие значимые предметы и бумаги.

Следователь и прокурор считали, что подозреваемый в тяжком преступлении попытается скрыться, и, несмотря на заверения его самого и стороны защиты, суд признал ходатайство обоснованным. Гостю из Средней Азии грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU