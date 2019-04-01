По полису рязанцы могут бесплатно пройти диагностику у диетолога

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-01T16:52:29+03:00

И здесь же получить консультацию

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В Центре здоровья поликлиники Областной клинической больницы ведет прием врач-диетолог Светлана Арканова, напоминает пресс-служба рязанского минздрава.

Перед беседой доктор проводит биоимпедансное исследование: за пару минут абсолютно безболезненной процедуры оборудование покажет соотношение жировой и мышечной тканей, уровень метаболизма и другие важные индикаторы.

Получив результаты проверки, врач-диетолог выявляет проблемы, выбирает стратегию коррекции веса и дает соответствующие разъяснения. В случае необходимости, объяснит, почему бывает, что человек мало ест, но поправляется, быстро устает, отчего порой не видит желаемых результатов от занятий спортом.

Раз в год владельцы полиса ОМС могут прийти на прием бесплатно.

Запись по телефону 8 (4912) 36-95-00 или в кабинете №103 на первом этаже поликлиники ОКБ (в Канищеве).

ИСТОЧНИК KP.RU