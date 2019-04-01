2019-04-01T16:11:28+03:00
Происшествия

В центре Рязани загорелся деревянный дом, определенный под снос

По данным МЧС, источник возгорания располагался в подвале
Константин МОГИЛИН
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Загоревшийся дом планировали снести в самое ближайшее время.Загоревшийся дом планировали снести в самое ближайшее время.Фото: Константин МОГИЛИН
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В понедельник, 1 апреля, около 15 часов загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом на улице Праволыбедской, 36.

- В настоящее время пожар уже потушен. По предварительной информации, очаг возгорания находился в подвале. В ликвидации ЧП участвовали два пожарных автомобиля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, что загоревшийся дом по плану городских властей в ближайшее время должны были снести. На его месте компания ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить комплекс зданий высотой от одного до трех этажей. На 20 сотках намерены разместить торговые точки, офисы, кафе, двухэтажную подземную стоянку.

На тушение прибыли два пожарных автомобиля. Фото: Константин МОГИЛИН

На тушение прибыли два пожарных автомобиля.Фото: Константин МОГИЛИН

Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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