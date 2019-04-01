В центре Рязани загорелся деревянный дом, определенный под снос
В понедельник, 1 апреля, около 15 часов загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом на улице Праволыбедской, 36.
- В настоящее время пожар уже потушен. По предварительной информации, очаг возгорания находился в подвале. В ликвидации ЧП участвовали два пожарных автомобиля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Напомним, что загоревшийся дом по плану городских властей в ближайшее время должны были снести. На его месте компания ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить комплекс зданий высотой от одного до трех этажей. На 20 сотках намерены разместить торговые точки, офисы, кафе, двухэтажную подземную стоянку.
На тушение прибыли два пожарных автомобиля.Фото: Константин МОГИЛИН
Фото: Константин МОГИЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU