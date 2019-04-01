Полиция ищет подозреваемых в поджогах двух жилых домов в Рязанском районе
Только по счастливой случайности никто из людей на пожарах не пострадал
Фото: администрация Рязанского района.
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За неделю в Рязанском районе произошло два пожара, сообщается на сайте районной администрации. Так, в ночь на 25 марта в поселке Мурмино загорелся жилой кирпичный дом. Тушили пожар пять расчетов. Никто из людей не пострадал. Предварительная причина возгорания — поджог.
Еще один поджог произошел поздно вечером 31 марта — загорелся жилой деревянный дом в селе Шумашь. К счастью, семья успела покинуть горящее здание, и никто не пострадал.
В настоящее время полиция ищет подозреваемых в двух поджогах.
ИСТОЧНИК KP.RU