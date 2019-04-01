Полиция ищет подозреваемых в поджогах двух жилых домов в Рязанском районе

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-01T15:38:00+03:00

Только по счастливой случайности никто из людей на пожарах не пострадал

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За неделю в Рязанском районе произошло два пожара, сообщается на сайте районной администрации. Так, в ночь на 25 марта в поселке Мурмино загорелся жилой кирпичный дом. Тушили пожар пять расчетов. Никто из людей не пострадал. Предварительная причина возгорания — поджог.

Еще один поджог произошел поздно вечером 31 марта — загорелся жилой деревянный дом в селе Шумашь. К счастью, семья успела покинуть горящее здание, и никто не пострадал.

В настоящее время полиция ищет подозреваемых в двух поджогах.

ИСТОЧНИК KP.RU