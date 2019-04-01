В Рязани стартовал интернет-опрос о работе губернатора

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-01T15:10:04+03:00

Голосование приурочено к двухлетию с момента приезда Николая Любимова в наш регион

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Рязанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» начало опрос по оценке работы команды губернатора Рязанской области. Голосование приурочено к двухлетию с момента приезда Николая Любимова в наш регион.

Ответить на вопросы портала «Деловой России» можно с 1 по 7 апреля, затем в течение трех дней подведут итоги опроса.

Голосовать можно по 16 направлениям работы, в числе которых здравоохранение, дороги, городская среда и так далее. Причем можно выбрать для ответов можно только те отрасли, которые интересуют конкретного посетителя сайта.

Оценка производится по 5-бальной системе по одному критерию – «Как изменилась деятельность руководства региона за время работы нового губернатора».

Чтобы принять участие в опросе, необходима авторизация. Голосование проводится здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU