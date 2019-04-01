В Рязанской области утонули два рыбака

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-01T15:03:45+03:00

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За неделю в Рязанской области утонули двое мужчин, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Около полудня 26 марта из реки Пара у села Отрада Путятинского района водолазы поисково-спасательной службы подняли тело 65-летнего мужчины. Днем 28 марта из затона на Оке недалеко от села Срезнево Шиловского района извлекли тело 48-летнего мужчины.

— Да был у нас в Отраде такой случай, выезжал я на место, — рассказывает глава Береговского сельского поселения Василий Баландин. — Местные говорят, что в последнее время он [погибший] вроде бы как стал приобщаться к рыбалке, но туда сроду никто из мужиков не ездил. У нас другие места для рыбалки есть. Чего он туда пошел, непонятно.

По обоим случаям Шиловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU