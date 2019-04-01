2019-04-01T14:18:10+03:00
Происшествия

Схватка за рязанку стоила одному кавалеру жизни, другому – свободы

Подсудимый утверждал, что его соперник покалечился сам
Антон КОНОВАЛОВ
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В Касимове огласили приговор 48-летнему жителю района, от чьей руки погиб сожитель его «дамы сердца». По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» подсудимому отмерили 8 лет в колонии строго режима.

Конфликт произошел в ночь на 26 марта 2018 года в квартире предмета обожания обоих мужчин. Кавалер, с которым она встречалась, сильно избил того, с кем она сожительствовала. Причем фатальным стал удар ногой лежачего в живот:

- Смерть В. наступила в результате тупой травмы живота – разрыва печени, кровоподтека на передней брюшной стенке, кровоизлияния в мягкие ткани по передней и боковой поверхности грудной клетки справа, повлекший за собой постгеморрагическую анемию, массивную кровопотерю, - пишет пресс-служба областной прокуратуры.

При этом свою вину подсудимый не признал. Он утверждал, что его соперник, будучи пьяным, в тот вечер «неоднократно падал» и, по всей видимости, убился сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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