2019-04-01T14:09:46+03:00
Общество

В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм

Руководство молзавода утверждает, что растения использовались исключительно в декоративных целях
ИВАН ЕЛЬНИНСКИЙ
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В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию редких пальм и кактусов. Экзотические растения разводили на земле, принадлежащей одному из молкомбинатов региона. Как утверждает руководство предприятия – делали это исключительно для отдыха сотрудников.

Однако недавно случилось несчастье – ненадолго оставленные без присмотра коровы дойного стада проникли на плантацию и, обнаружив экзотические растения, полностью уничтожили около восьмисот кокосовых пальм. А поскольку это были настоящие суровые рязанские буренки – сгинули еще и тысяча кактусов. Сейчас на предприятии оценивают ущерб.

– Именно из-за этого в нашей продукции ваши экспертизы выявили пальмовое масло, – так 1 апреля заявили корреспонденту «КП»-Рязань» на самом комбинате.

Напомним, что в этот же день стало известно о провале тестового испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»: машина уехала из региона, прислав руководству МУПа сообщение непристойного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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