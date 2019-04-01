В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию пальм
В Рязанской области стадо коров уничтожило плантацию редких пальм и кактусов. Экзотические растения разводили на земле, принадлежащей одному из молкомбинатов региона. Как утверждает руководство предприятия – делали это исключительно для отдыха сотрудников.
Однако недавно случилось несчастье – ненадолго оставленные без присмотра коровы дойного стада проникли на плантацию и, обнаружив экзотические растения, полностью уничтожили около восьмисот кокосовых пальм. А поскольку это были настоящие суровые рязанские буренки – сгинули еще и тысяча кактусов. Сейчас на предприятии оценивают ущерб.
– Именно из-за этого в нашей продукции ваши экспертизы выявили пальмовое масло, – так 1 апреля заявили корреспонденту «КП»-Рязань» на самом комбинате.
Напомним, что в этот же день стало известно о провале тестового испытания беспилотного автобуса «Автоколонны 1310»: машина уехала из региона, прислав руководству МУПа сообщение непристойного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU